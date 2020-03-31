Всеобщая самоизоляция в Воронеже: участковые ходят по домам с предупреждениями

31 Март 2020 2020-03-31T14:53:06+03:00

В период борьбы с коронавирусом полицейские объясняют, почему нужно остаться дома, а также уточняют у пожилых, нужна ли им помощь в доставке продуктов и лекарств

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В Воронежской области объявили режим всеобщей самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим воронежские полицейские ходят по домам и проводят профилактические беседы с жителями областного центра.

- Участковые рассказывают об угрозе заражения вирусом COVID-19 и объясняют людям, почему нужно оставаться дома, максимально сокращая внешние контакты, минимизируя посещение общественных мест. При обходе полицейские особое внимание уделяют пожилым жителям, наиболее уязвимым перед вирусной инфекцией. У граждан, добросовестно сохраняющих режим самоизоляции, полицейские уточняют необходимость доставки продуктов питания и медицинских препаратов, а также выясняют, нуждаются ли они в помощи медицинских работников или социальных служб, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Сохраняйте спокойствие, просто соблюдайте необходимые меры безопасности - останьтесь дома!

На сегодняшний момент в регионе зарегистрировано 8 заболевших коронавирусом. 34 лежат в больнице с подозрением на инфекцию. 2326 жителей области находятся дома, соблюдая режим самоизоляции после поездки за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU