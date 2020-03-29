Появилось еще одно фото аварии с четырьмя погибшими в Воронежской области

29 Март 2020 2020-03-29T16:51:32+03:00

Сильно побитый "УАЗ" остался на дороге, а "Шевроле" улетела в кювет. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

На нем можно заметить, что «Шевроле-Лачетти» после столкновения улетела в кювет [фото]

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На сайте регионального ГУ МЧС выложили фото жуткого ДТП в Эртильском районе, в котором погибли четыре человека. Напомним, обстоятельства столкновения «УАЗа» с «Шевроле-Лачетти» на 10 километре дороги Эртиль - Терновка выясняют в полиции.

Стражи порядка предоставили фото, на котором виден только отечественный внедорожник. В снимке пожарных несколько другой ракурс. По нему, в частности, можно понять, что после ДТП «Шевроле» улетела в кювет. Также заметно, что у нее сильно разбит капот.

Пока известны только личности погибшей во французской иномарке девушке (ей 24 года, она жила в Воронеже) и водителя «УАЗа» (это 61-летний житель Эртильского района). О других разбившихся насмерть на данный момент известно, что это мужчина, женщина и несовершеннолетняя девочка. Все они ехали в «Шевроле». Также устанавливают личность раненого пассажира «УАЗа».

ИСТОЧНИК KP.RU