Появилось еще одно фото аварии с четырьмя погибшими в Воронежской области
На сайте регионального ГУ МЧС выложили фото жуткого ДТП в Эртильском районе, в котором погибли четыре человека. Напомним, обстоятельства столкновения «УАЗа» с «Шевроле-Лачетти» на 10 километре дороги Эртиль - Терновка выясняют в полиции.
Стражи порядка предоставили фото, на котором виден только отечественный внедорожник. В снимке пожарных несколько другой ракурс. По нему, в частности, можно понять, что после ДТП «Шевроле» улетела в кювет. Также заметно, что у нее сильно разбит капот.
Пока известны только личности погибшей во французской иномарке девушке (ей 24 года, она жила в Воронеже) и водителя «УАЗа» (это 61-летний житель Эртильского района). О других разбившихся насмерть на данный момент известно, что это мужчина, женщина и несовершеннолетняя девочка. Все они ехали в «Шевроле». Также устанавливают личность раненого пассажира «УАЗа».
ИСТОЧНИК KP.RU