Авария с четырьмя погибшими в Воронежской области: опознали разбившуюся девушку
Полицейские определили личность погибшей на дороге Эртиль-Терновка девушки, ехавшей в «Шевроле-Лачетти». Жительнице Воронежа было 24 года.
Напомним, 29 марта в 11.40 в Эртильском районе французская иномарка врезалась в «УАЗ». В «Шевроле», кроме девушки, погибли еще три человека: мужчина, женщина и несовершеннолетняя девочка.
Стала известна также личность водителя «УАЗа» - это 61-летний житель Эртильского района. Мужчину с его пассажиром (кто он, сейчас выясняют), с серьезными травмами увезли в больницу.
Напомним, в Россоши 28 марта мотоциклист сбил двух девятилетних мальчиков, их увезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU