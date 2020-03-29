2020-03-29T15:38:15+03:00
Происшествия

Авария с четырьмя погибшими в Воронежской области: опознали разбившуюся девушку

Ей было 24 года
Юрий КОЗЛОВ
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Фото с места аварии.Фото с места аварии.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
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Полицейские определили личность погибшей на дороге Эртиль-Терновка девушки, ехавшей в «Шевроле-Лачетти». Жительнице Воронежа было 24 года.

Напомним, 29 марта в 11.40 в Эртильском районе французская иномарка врезалась в «УАЗ». В «Шевроле», кроме девушки, погибли еще три человека: мужчина, женщина и несовершеннолетняя девочка.

Стала известна также личность водителя «УАЗа» - это 61-летний житель Эртильского района. Мужчину с его пассажиром (кто он, сейчас выясняют), с серьезными травмами увезли в больницу.

Напомним, в Россоши 28 марта мотоциклист сбил двух девятилетних мальчиков, их увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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