Восемь улиц Советского района Воронежа остались без воды

29 Март 2020 2020-03-29T15:21:34+03:00

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Жители Советского района 29 марта стали звонить в управляющие компании с одной и той же жалобой – в кранах нет воды. В УК обращались люди с улиц Южно-Моравская, Олеко Дундича, Путиловской, Бульвара Фестивальный, Комарова и Маршака. О той же проблеме сообщили жители проспекта Патриотов и улицы Домостроителей.

В «РВК-Воронеж» сообщили, что пытаются запустить водоснабжение по резервным сетям, но о том, из-за чего исчезла вода, пока не сообщили.

Управляющая компания Советского района готовит к подвозу жильцам «бочки» с водой. Первая приехала в 14.30 во двор дома № 25 на улице Олеко Дундича, вторую обещали прислать в 15.20 по адресу: ул. Путиловская, д. 9, третью - в 16.00 во двор дома №15 по улице Южно-Моравская.

Напомним, в доме № 25 на улице Олеко Дундича и так два дня не было воды, а теперь, похоже, снова придется обходиться без нее. Еще хуже дела в поселке Опытной станции ВНИИК в Хохольском районе. Там воды не было 26 марта. А 27 марта поздно вечером она появилась. Как говорят, местные жители с ужасным запахом – только туалет смывать подойдет.

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ИСТОЧНИК KP.RU