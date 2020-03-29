В воронежском доме в разгар пандемии коронавируса на два дня отключили воду

29 Март 2020 2020-03-29T09:30:45+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» опубликовали тревожный пост. В нем говорится, что в доме № 25 на улице Олеко Дундича уже второй день нет воды. Более того, в управляющей компании не отвечают на звонки.

В городском пресс-центре ЖКХ в комментарии к посту сначала ответили, что одну из квартир заливает сосед сверху. А его не могут найти – уехал куда-то. Коммунальщики утверждали, что вынуждены были снизить давление, поэтому на верхние этажи, начиная с девятого, вода не доходила. Для жильцов в подвале второго подъезда вывели кран. Там можно было набрать питьевую холодную и горячую воду. Затем сообщили, что нашли заливавшего соседа хозяина квартиры, аварию устранили. В пресс-центре ЖКХ заявили, что теперь вода должна быть во всем доме.

Напомним, еще хуже ситуация у жителей поселка Опытной станции ВНИИК в Хохольском районе, у них воды нет с 26 марта. Причем непонятно, когда она появится.

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ИСТОЧНИК KP.RU