«Коронавирус наступает - а мы без воды!»: жители поселка под Воронежем оказались отрезаны от важнейшего ресурса

27 Март 2020 2020-03-27T15:31:33+03:00

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В редакцию обратились жители поселка Опытной станции ВНИИК в Хохольском районе:

- Уже второй день как вышла из строя водонапорная башня. Сарафанное радио говорит, это надолго. Чуть ли не на месяц. Башня эта у нас фактически бесхозная - полностью пришла в негодность, - рассказывает местный житель Андрей. - От Гремяченского коммунального центра добиться ничего не можем. МЧС и Роспотребнадзор тоже ответили мне, что это не к ним. Вообще, перебои с водой у нас случаются регулярно. Особенно с наступлением огородного сезона. Как раз недавно сменился председатель сельсовета. А старый не мог решить проблему много лет. Новый организовал подвоз на собственной бочке: поставил ее на прицеп к «Ниве». Бабушки второй день ходят - набирают. Мне самому, похоже, завтра придется ехать с канистрами к Дону на родник. И это поселок городского типа! Жителей у нас тысячи полторы, из них семей двести живут в многоквартирных домах - двух- и трехэтажных. Там, понятное дело, никаких скважин нет. Кругом говорят об эпидемии коронавируса, а у нас нет элементарных условий для гигиены.

Минимум два месяца потребуется на бурение новой скважины.Фото: читателя.

Заместитель главы администрации Хохольского района Вячеслав Кожевников пояснил «КП - Воронеж», что скважина пришла в негодность. Пока что для местных жителей организовали подвоз питьевой и технической воды.

- Параллельно запускаем минимальную подачу воды, насколько это возможно. Через несколько часов уже точно узнаем, какое количество воды мы можем подать в сутки. Дальше начнется работа с населением: будем просить их экономично расходовать воду. Хотя понимаем, что напор у всех будет разный (в зависимости от того выше-ниже от башни находится дом) и что все хотят жить цивилизованно.

Чиновник подтвердил, что перебои с водой возникают регулярно. По его словам, за последние три недели трижды сгорал насос. Все из-за того, что скважина перестала выдавать то количество воды, на которое она рассчитана, начала заиливаться.

- Мы будем выходить на область, просить деньги. Чтобы перебурить скважину, нужно четыре миллиона и как минимум два месяца на работы. Но даже не средства самая большая проблема. Структура и качество воды изменились. В прошлом году мы проводили работы, но так и не нашли хорошей, подходящей воды на территории Петинского сельского поселения, - добавил Вячеслав Кожевников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/769152" frameborder="0"></iframe> В 15 километрах от Воронежа сотни людей остались без воды.

ИСТОЧНИК KP.RU