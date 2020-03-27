Главный воронежский полицейский представил коллегам своего нового заместителя
27 марта начальник регионального ГУ МВД Михаил Бородин представил подчиненным своего нового заместителя Сергея Постовалова. Сергей Александрович пришел на смену Вячеславу Кузнецова, которого в середине марта забрали в Москву на должность заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Сергей Постовалов сделал карьеру от рядового милиционера, которым был при поступлении на службу в 1990 году, до заместителя начальника полиции по охране общественного порядка (на этой должности он трудился до последнего назначения). Сергей Александрович поработал и в отделе быстрого реагирования, и в управлениях по борьбе с организованной преступности, собственной безопасности и уголовного розыска. За время службы получал государственные и ведомственные награды.
Напомним, в последнее время текучка на постах заместителей начальника региональной полиции была достаточно большая. Кроме Кузнецова, в декабре 2019 года покинул этот пост Вячеслав Воронцов. А еще один бывший зам Александр Коротеев после увольнения, датированного 29 июля 2019 года, уже в начале августа стал фигурантом уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».
По версии следствия, также бывший руководитель ОМВД России по Новоусманскому району Анатолий Уваров договорился с Коротеевым о своеобразном бартере. В обмен на обещание содействия своему продвижению по службе он оплатил стройматериалы на баню шефу. Стоило это довольно недешево – 242 тысячи рублей. Когда этот договор выплыл наружу, Уваров понял, что шеф «сгорел» и дал против него показания. За что сам получил достаточно мягкий приговор – штраф в 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU