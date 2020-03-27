Главный воронежский полицейский представил коллегам своего нового заместителя

27 Март 2020 2020-03-27T18:05:02+03:00

Сергей Постовалов служил во многих управлениях воронежской полиции, это ему поможет в новой работе. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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27 марта начальник регионального ГУ МВД Михаил Бородин представил подчиненным своего нового заместителя Сергея Постовалова. Сергей Александрович пришел на смену Вячеславу Кузнецова, которого в середине марта забрали в Москву на должность заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Сергей Постовалов сделал карьеру от рядового милиционера, которым был при поступлении на службу в 1990 году, до заместителя начальника полиции по охране общественного порядка (на этой должности он трудился до последнего назначения). Сергей Александрович поработал и в отделе быстрого реагирования, и в управлениях по борьбе с организованной преступности, собственной безопасности и уголовного розыска. За время службы получал государственные и ведомственные награды.

Напомним, в последнее время текучка на постах заместителей начальника региональной полиции была достаточно большая. Кроме Кузнецова, в декабре 2019 года покинул этот пост Вячеслав Воронцов. А еще один бывший зам Александр Коротеев после увольнения, датированного 29 июля 2019 года, уже в начале августа стал фигурантом уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

По версии следствия, также бывший руководитель ОМВД России по Новоусманскому району Анатолий Уваров договорился с Коротеевым о своеобразном бартере. В обмен на обещание содействия своему продвижению по службе он оплатил стройматериалы на баню шефу. Стоило это довольно недешево – 242 тысячи рублей. Когда этот договор выплыл наружу, Уваров понял, что шеф «сгорел» и дал против него показания. За что сам получил достаточно мягкий приговор – штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU