2019-08-07T16:06:49+03:00
Происшествия

Бывший заместитель начальника полиции Воронежской области «заработал» уголовное дело за халявную баню

Александр Коротеев ушел в отставку с 29 июля
Олег КУЗНЕЦОВ
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Александр Коротеев.Александр Коротеев.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В среду, 7 августа, стало известно о возбуждении по материалам ФСБ уголовного дела по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» в отношении бывшего заместителя начальника регионального ГУ МВД Александра Коротеева. Одно из возможных наказаний, грозящих ему, - от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как пояснили источники в правоохранительных органах, по версии следствия, Коротеев «убедил» бизнесменов поставить стройматериалы и собрать на его участке баню. Стоило это недешево – около 300 тысяч рублей. Что в ответ посулил коммерсантам Коротеев, на данный момент выясняют сотрудники Следственного комитета.

Любопытно, что Коротеев ушел в отставку совсем недавно – 29 июля. Как сообщили в региональном ГУ МВД, по выслуге лет. Весьма вероятно, что его могли «поторопить», ведь расследование дела уже шло полным ходом. Коротеев в полицейском главке оперативной работой не занимался, курировал материально-техническое обеспечение полицейских.

Напомним, в последнее время участились уголовные дела в отношении полицейских начальников. Правда, более мелкого калибра. Заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) регионального МВД Виталию Чермашенцеву, к примеру, предстоит отвечать перед судом по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, Чермашенцев брал деньги с крупного бизнесмена, трудящегося в сфере сельского хозяйства с марта 2015-го по май 2019 года. Всего он таким образом, по данным СК, взял у предпринимателя 9,2 миллиона рублей. Такую весьма приличную сумму высокопоставленный полицейский брал за общее покровительство и избавление от проверок. По схожему делу о вымогательстве (только 10 миллионов рублей) проходит начальник отдела УЭБ и ПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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