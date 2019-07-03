2019-07-03T19:33:28+03:00
Происшествия

СМИ: заместителю главы антикоррупционного управления воронежской полиции ужесточили обвинение

Виталий Чермашенцев теперь «идет» по статье, грозящей 15 годами тюрьмы
Яков СТРОГОВ
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Теперь Виталию Чермашенцеву грозит не 10, а 15 лет тюрьмы.Теперь Виталию Чермашенцеву грозит не 10, а 15 лет тюрьмы.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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По данным ряда СМИ, заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) регионального МВД Виталию Чермашенцеву переквалифицировали статью обвинения. Ранее ему «предъявляли» ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Теперь же полицейскому предстоит отвечать перед судом по гораздо более тяжелой части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Если изначально заместителю начальника грозило до десяти лет тюрьмы, то на данный момент – уже до 15 лет. Что сравнимо со сроком за убийство.

Напомним, по версии следствия, Чермашенцев брал деньги с крупного бизнесмена, трудящегося в сфере сельского хозяйства с марта 2015-го по май 2019 года. Всего он таким образом, по данным СК, взял у предпринимателя 9,2 миллиона рублей. Такую весьма приличную сумму высокопоставленный полицейский брал за общее покровительство и избавление от проверок.

Напомним также, что по схожему делу о вымогательстве (только 10 миллионов рублей) проходит начальник отдела УЭБ и ПК. А дело бывшего опера того же управления, жаждавшего получить 4 миллиона примерно за те же обещания, совсем недавно передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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