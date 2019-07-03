В Воронеже дошло до суда дело бывшего опера, вымогавшего 4 миллиона у коммерсанта

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-03T17:48:45+03:00

Кутнуть на четыре миллиона оперу не дали. Фото: из архива «КП»

За эти деньги он обещал не проводить проверки

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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело бывшего оперативника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области.

По версии следствия, полицейский через посредника пытался получить около 4 миллионов рублей от коммерческого директора организации. Деньги он вымогал за обещание не проводить проверок. Однако страж порядка был пойман в ходе совместной операции сотрудников региональных СК и УФСБ. И вскоре был уволен.

- Мужчину обвиняют по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Его вину подтверждают показания свидетелей, протоколы обысков и осмотров, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ. Бывший полицейский признал свою вину, - рассказал руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району города Воронежа регионального следственного управления СК России Сергей Барбашов.

Напомним, 21 июня задержали заместителя руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Полицейскому вменяют в вину получение серии взяток от предпринимателя, работающего в аграрной сфере. По версии следствия, заместитель руководителя получил с марта 2015-го по май 2019 года 9,2 миллиона рублей. 22 июня на заседании Ленинского районного суда приняли решение отправить полицейского начальника под арест на два месяца – до 17 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU