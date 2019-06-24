2019-06-24T17:59:25+03:00
Происшествия

Заместителя главного борца с коррупцией воронежской полиции подозревают в мошенничестве на 9,2 миллиона

Высокопоставленного стража порядка арестовали на два месяца
Олег КУЗНЕЦОВ
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Стала известна причина, по которой 21 июня задержали заместителя руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Полицейскому вменяют в вину получение серии взяток от предпринимателя, работающего в аграрной сфере. По версии следствия, заместитель руководителя получил с марта 2015-го по май 2019 года 9,2 миллиона рублей.

22 июня на заседании Ленинского районного суда приняли решение отправить полицейского начальника под арест на два месяца – до 17 августа.

В региональном ГУ МВД заявили, что проводят служебную проверку, пообещали жесткие выводы, если обвинения в адрес заместителя начальника подтвердятся. В этом случае к дисциплинарной ответственности привлекут и его непосредственного руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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