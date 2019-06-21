В Воронеже задержали заместителя УЭБ областного управления полиции
О громком задержании стало известно вечером в четверг, 20 июня. В интернет просочилась информация о том, что задержан заместитель руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сотрудника подозревают в попытке совершения мошенничества в особо крупном размере. Не исключено, что скоро в отношении задержанного возбудят уголовное дело.
А пока, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, главк проводит проверку:
- Принципиальная позиция руководства Главного управления в части искоренения коррупционеров из собственных рядов, порочащих ведомство, известна. Будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания сотрудника. В случае установления вины к дисциплинарной ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель.
ИСТОЧНИК KP.RU