2019-06-21T13:14:47+03:00
Происшествия

В Воронеже задержали заместителя УЭБ областного управления полиции

Его подозревают в попытке крупного мошенничества
Елена ФЕДЯШЕВА
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В главке пообещали провести расследование без оглядки на звания и постыВ главке пообещали провести расследование без оглядки на звания и постыФото: из архива «КП»
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О громком задержании стало известно вечером в четверг, 20 июня. В интернет просочилась информация о том, что задержан заместитель руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Сотрудника подозревают в попытке совершения мошенничества в особо крупном размере. Не исключено, что скоро в отношении задержанного возбудят уголовное дело.

А пока, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, главк проводит проверку:

- Принципиальная позиция руководства Главного управления в части искоренения коррупционеров из собственных рядов, порочащих ведомство, известна. Будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания сотрудника. В случае установления вины к дисциплинарной ответственности будет привлечен его непосредственный руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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