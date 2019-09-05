Экс-начальник райотдела полиции под Воронежем разменял шефа на штраф

СЕГОДНЯ 19:11 2019-09-05T19:18:50+03:00

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В четверг, 5 сентября, Ленинский районный суд вынес приговор по делу бывшего главы ОМВД России по Новоусманскому району Анатолия Уварова. Напомним, экс-начальника обвиняли по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, Уваров принудил директора коммерческой организации скинуться на 280 тысяч рублей на установку новых ворот для возглавляемого им отдела полиции.

- Суд учел, что Уваров ранее не привлекался к уголовной ответственности, а также небольшую тяжесть преступления. Кроме того, экс-начальник райотдела полностью возместил материальный ущерб от своих незаконных действий. В итоге уголовное дело прекратили по нереабилитирующим основаниям. Уварова приговорили к штрафу – он должен заплатить 30 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Уваров также был замешан в еще одной неприглядной «схеме». По версии следствия, он договорился с теперь уже бывшим заместителем начальника УМВД России по Воронежской области Александром Коротеевым о своеобразном бартере. В обмен на обещание содействия своему продвижению по службе Уваров оплатил стройматериалы на баню шефу. Стоило это довольно недешево – 242 тысячи рублей.

Однако этот договор выплыл наружу. Коротеев ушел на пенсию, видимо, почувствовав неладное. А Уваров понял, что шеф «сгорел», и дал показания против него. Коротеев, первоначально не желавший признавать вину, пошел на сотрудничество со следствием. В итоге суда он будет ждать на свободе под подпиской о невыезде. В отличие от своего бывшего протеже, который свои проблемы с правосудием уже уладил.

Напомним, в последнее время возбуждали и другие уголовные дела в отношении полицейских руководителей. Заместителю начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) регионального МВД Виталию Чермашенцеву, к примеру, предстоит отвечать перед судом по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, Чермашенцев брал деньги с крупного бизнесмена, трудящегося в сфере сельского хозяйства, с марта 2015-го по май 2019 года. Всего он таким образом, по данным СК, взял у предпринимателя 9,2 миллиона рублей. Такую весьма приличную сумму высокопоставленный полицейский брал за общее покровительство и избавление от проверок. По схожему делу о вымогательстве (только 10 миллионов рублей) проходит начальник отдела УЭБ и ПК.

ИСТОЧНИК KP.RU