В период коронавируса театр кукол покажет воронежцам записи "Каштанки"

26 Март 2020 2020-03-26T19:35:37+03:00

Так же он-лайн можно посмотреть дневник фестиваля

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Воронежский театр кукол «Шут» во время простоя, связанного с карантином по коронавирусу, «ушел» на YouTube.

На своем канале кукольники будут представлять последние новости театра и другие видеоматериалы. Сейчас уже доступен для просмотра Дневник фестиваля «Формат Вольховского», который прошел в марте 2019 года. 27 марта театр покажет съемку репетиции спектакля «Каштанка», а 28 марта - трансляцию постановки.

Напомним, из-за коронавируса в Воронеже закрыты все досуговые учреждения. Большинство из них уже перешли на формат он-лайн работы со зрителями.

С 28 марта в Воронеже перестанут работать торговые центры (кроме продуктовых и аптек в них). Побудьте дома - посмотрите спектакли по интернету!

ИСТОЧНИК KP.RU