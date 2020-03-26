2020-03-26T19:35:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В период коронавируса театр кукол покажет воронежцам записи "Каштанки"

Так же он-лайн можно посмотреть дневник фестиваля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Воронежский театр кукол «Шут» во время простоя, связанного с карантином по коронавирусу, «ушел» на YouTube.

На своем канале кукольники будут представлять последние новости театра и другие видеоматериалы. Сейчас уже доступен для просмотра Дневник фестиваля «Формат Вольховского», который прошел в марте 2019 года. 27 марта театр покажет съемку репетиции спектакля «Каштанка», а 28 марта - трансляцию постановки.

Напомним, из-за коронавируса в Воронеже закрыты все досуговые учреждения. Большинство из них уже перешли на формат он-лайн работы со зрителями.

С 28 марта в Воронеже перестанут работать торговые центры (кроме продуктовых и аптек в них). Побудьте дома - посмотрите спектакли по интернету!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В период коронавируса ВКЗ покажет воронежцам запись спектакля "Ювенильное море"
В Воронеже ликвидируют аэроклуб ДОСААФ
Нерабочая неделя в Воронеже: из-за коронавируса закрывают все парки, фитнес-центры, ночные клубы, детские центры
В период коронавируса театр кукол покажет воронежцам записи "Каштанки"
Нерабочая неделя в Воронеже: из-за коронавируса закрывают все торговые центры, кроме продуктовых магазинов и аптек в них
Во время коронавируса драмтеатр будет показывать воронежцам спектакли бесплатно в он-лайн
В Воронеже в автобусе пьяный пассажир стал демонстративно кашлять на девушку в маске
В Воронежской области закрыли наркопритон
В Воронежской области резко выросло число заболеваний гриппом и другими ОРВИ
Театр оперы и балета в период коронавируса бесплатно покажет воронежцам "Дон Жуана" он-лайн
Прилетевших из других стран воронежцев будут предупреждать о необходимости самоизоляции по смс
В Воронеже из-за коронавируса отменили субботники
Медосмотры и диспансеризации в Воронежской области временно приостановили из-за коронавируса
В Воронеже объявили тендер на доставку 15 троллейбусов из Москвы
Нерабочая неделя в Воронеже: детсады будут закрыты 9 дней
Нерабочая неделя в Воронеже: вузы отправляют студентов на каникулы с 28 марта
В Воронеже взорвали банкомат
В Воронежской области на покупку аппаратов ИВЛ выделят 34 млн
В Воронеже из-за коронавируса закрылись зоопарк и "Червленый яр"
Нерабочая неделя в Воронеже: школьники приступят к дистанционному обучению 6 апреля
Под Воронежем "КамАЗ" врезался в трактор
В Воронеже будут судить двух девушек за сбыт килограмма наркотиков через закладки на кладбищах
В Воронеже мужчина нашел банковскую карту и оплатил с нее продукты и алкоголь
Воронежский фестиваль «Дизай!Фест» признали лучшим образовательным событием страны
В Воронеже перевозчик подделал документы о медицинских осмотрах водителей автобусов
Экс-главу сельского поселения в Воронежской области будут судить за взятку полицейскому
В Воронеже из-за угрозы коронавируса закроют Центральный рынок