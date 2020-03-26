В период коронавируса театр кукол покажет воронежцам записи "Каштанки"
Воронежский театр кукол «Шут» во время простоя, связанного с карантином по коронавирусу, «ушел» на YouTube.
На своем канале кукольники будут представлять последние новости театра и другие видеоматериалы. Сейчас уже доступен для просмотра Дневник фестиваля «Формат Вольховского», который прошел в марте 2019 года. 27 марта театр покажет съемку репетиции спектакля «Каштанка», а 28 марта - трансляцию постановки.
Напомним, из-за коронавируса в Воронеже закрыты все досуговые учреждения. Большинство из них уже перешли на формат он-лайн работы со зрителями.
С 28 марта в Воронеже перестанут работать торговые центры (кроме продуктовых и аптек в них). Побудьте дома - посмотрите спектакли по интернету!
ИСТОЧНИК KP.RU