2020-03-18T20:54:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за коронавируса до 10 апреля закрыли все театры, музеи, библиотеки, филармонию и ВКЗ

Все спектакли и концерты перенесут на другие дни
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сегодня, 18 марта, областные власти приняли решение о приостановлении общественной культурной деятельности.

- С 19 марта в воронежских театрах, музеях, библиотеках, а также в филармонии и ВКЗ приостанавливается проведение любых мероприятий. Запланированные репертуарные и гастрольные спектакли и концерты будут переноситься на другие дни, - сообщили в правительстве региона.

Напомним, ранее были отменены массовые события - то есть фестивали и крупные спортивные соревнования, а также детские спектакли (до 31 марта ушел на каникулы ТЮЗ и до 1 апреля - кукольный театр). Но театры собирались давать репертуарные спектакли для взрослых, а филармония - концерты, заменив иностранных гастролеров нашими музыкантами. Теперь отменяются все мероприятия - пока до 10 апреля.

Что касается возврата билетов: их возвращают по месту приобретения - в кассы театров или через электронные площадки, если покупали он-лайн.

По гастрольным представлениям: купленные билеты будут действительны на новые даты. Но если вы решили вернуть билеты, делается это там же, где и покупали. Возврат электронных билетов осуществляется через личный кабинет на сайте vrn.kassir.ru . Если Вы покупали билет в кассе, то нужно обратиться в эту же кассу. С собой кроме билета нужно иметь заявление, паспорт; банковскую карту (если осуществлялся безналичный расчет). Срок рассмотрения заявлений - 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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