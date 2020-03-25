Количество воронежцев, которых проверяют на коронавирус, увеличилось до 32
К 19:00 25 марта количество человек, изолированных в медорганизациях Воронежской области с подозрением на коронавирус, увеличилось до 32. Информация поступила от оперативного штаба по противодействию инфекции. То есть в регионе проверяют еще двух жителей. Пока не известно, путешественники ли это, которые вернулись из других стран, или же люди, контактировавшие с другими заразившимися.
Пока по-прежнему остается шесть случаев, когда диагноз был подтвержден. Под наблюдением на дому - еще 424 человека.
Напомним, в Воронеже «горячая линия» по коронавирусу уже работает по ночам и в выходные. В любое время вы можете задать интересующие вас вопросы.
Не так давно стали известны подробности о новых случаях заражения инфекцией COVID-19 в Воронежской области. Напомним, 24 марта Роспотребнадзор официально подтвердил заражение коронавирусом у четырех воронежцев.
ИСТОЧНИК KP.RU