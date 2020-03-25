2020-03-25T19:34:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество воронежцев, которых проверяют на коронавирус, увеличилось до 32

Под наблюдением на дому - еще 424 человека
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
В Воронеже «горячая линия» по коронавирусу уже работает по ночам и в выходныеВ Воронеже «горячая линия» по коронавирусу уже работает по ночам и в выходныеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

К 19:00 25 марта количество человек, изолированных в медорганизациях Воронежской области с подозрением на коронавирус, увеличилось до 32. Информация поступила от оперативного штаба по противодействию инфекции. То есть в регионе проверяют еще двух жителей. Пока не известно, путешественники ли это, которые вернулись из других стран, или же люди, контактировавшие с другими заразившимися.

Пока по-прежнему остается шесть случаев, когда диагноз был подтвержден. Под наблюдением на дому - еще 424 человека.

Напомним, в Воронеже «горячая линия» по коронавирусу уже работает по ночам и в выходные. В любое время вы можете задать интересующие вас вопросы.

Не так давно стали известны подробности о новых случаях заражения инфекцией COVID-19 в Воронежской области. Напомним, 24 марта Роспотребнадзор официально подтвердил заражение коронавирусом у четырех воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество воронежцев, которых проверяют на коронавирус, увеличилось до 32
Воронежец хотел взять кредит по низкой ставке, но наткнулся на мошенников
В Воронеже «горячая линия» по коронавирусу будет работать по ночам и в выходные
В Воронеже перевозчик рассказал, что ждет водителя маршрутки, едва не сбившего мальчика на самокате
В Воронежской области в начале года средняя зарплата выросла до 32,7 тысяч рублей
В Воронеже шинный завод закрылся до апреля
Пассажиры последнего авиарейса из Воронежа в Таиланд застряли там на неопределенный срок
Стало известно, на какие даты перенесут из-за коронавируса Платоновский фестиваль в Воронеже
В Воронеже самая дешевая говядина и свинина среди городов-миллионников
В государственные учреждения Воронежа пускают только после обработки рук спиртом
МТС поможет воронежским школьникам дистанционно бесплатно подготовиться к ЕГЭ
В Воронежской области фура протаранила рабочую «ГАЗель» на мосту
В воронежском вузе жалуются на отпуск без зарплаты из-за коронавируса
В Воронеже из-за коронавируса закрылись последние работавшие кинотеатры
Директор детского центра в Воронежской области могла присвоить 100 тысяч рублей
В Воронежской области начали подомовой объезд вернувшихся из-за рубежа жителей
В Воронежской области до 1 июля отменяют все массовые мероприятия