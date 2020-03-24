В Воронежской области подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом
24 марта в Роспотребнадзоре сообщили о четырех новых случаях заражения коронавирусом в Воронежской области. Пока не известно, о ком из пациентов идет речь. Всего же по России зарегистрировано 57 новых случаев заболевания в 14 регионах.
Напомним, до этого в Воронеж вернулись путешественники, у которых подтвердили коронавирус - речь идет о 23-летней гражданке Украины, сейчас она проживает в Польше, и 36-летнем воронежце. О положительных результатах их анализов сообщили 19 марта.
Отметим, что девушка, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, надеется вернуться домой по истечению карантина - он закончится 30 марта.
Сейчас сотник звонков поступают на воронежскую «горячую линию» по коронавирусу. Люди интересуются: «Где маски и как быть с пожилыми родителями?».
По последним данным, в нашем регионе на карантин из-за коронавируса отправили 356 человек. Изолированные либо прилетели из других стран, либо контактировали с ними. В стационарах области наблюдается 32 человека.
Сотрудники больниц просят местных жителей оставаться дома для своей же безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU