В Воронежской области подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T14:52:10+03:00

Пока не известно, о ком из пациентов идет речь Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

До этого нашумевшая болезнь подтвердилась у двух жителей региона, путешествовавших в Польше

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24 марта в Роспотребнадзоре сообщили о четырех новых случаях заражения коронавирусом в Воронежской области. Пока не известно, о ком из пациентов идет речь. Всего же по России зарегистрировано 57 новых случаев заболевания в 14 регионах.

Напомним, до этого в Воронеж вернулись путешественники, у которых подтвердили коронавирус - речь идет о 23-летней гражданке Украины, сейчас она проживает в Польше, и 36-летнем воронежце. О положительных результатах их анализов сообщили 19 марта.

Отметим, что девушка, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, надеется вернуться домой по истечению карантина - он закончится 30 марта.

Сейчас сотник звонков поступают на воронежскую «горячую линию» по коронавирусу. Люди интересуются: «Где маски и как быть с пожилыми родителями?».

По последним данным, в нашем регионе на карантин из-за коронавируса отправили 356 человек. Изолированные либо прилетели из других стран, либо контактировали с ними. В стационарах области наблюдается 32 человека.

Сотрудники больниц просят местных жителей оставаться дома для своей же безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU