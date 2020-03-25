В Воронеже «горячая линия» по коронавирусу будет работать по ночам и в выходные

25 Март 2020 2020-03-25T18:20:28+03:00

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Теперь и в нерабочие часы специалисты департамента здравоохранения Воронежской области будут консультировать по вопросам коронавирусной инфекции. Отвечать будут специалисты скорой помощи и центра медицины катастроф по телефонам 253-07-88 и 257-97-94 соответственно.

Задать им волнующий вас вопрос можно будет даже в ночное время с понедельника по четверг с 18:00 до 09:00, в пятницу с 16:45, и круглосуточно в субботу и воскресение.

Отметим, что прежний телефон «горячей линии» - 212-64-42 - продолжит работу с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, в пятницу с 09:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45, суббота и воскресенье – выходные дни.

Напомним, что воронежское УФАС России открыло горячую линию по вопросам повышения цен на продукты в регионе.

Не та давно стали известны подробности о новых случаях заражения инфекцией COVID-19 в Воронежской области. Напомним, 24 марта Роспотребнадзор официально подтвердил заражение коронавирусом у четырех воронежцев.

ИСТОЧНИК KP.RU