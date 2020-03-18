Стали известны результаты повторных анализов воронежского велогонщика, зараженного коронавирусом

18 Март 2020 2020-03-18T15:05:50+03:00

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Повторные анализы, взятые у воронежского велогонщика, вновь показали коронавирус. Несмотря на это, Игорь Боев чувствует себя вполне здоровым.

- Я связывался с Игорем два дня назад и он рассказал об этих неутешительных результатах анализов, - рассказал Олег Агапов, главный тренер по велоспорту Воронежской области. – Теперь трудно сказать, сколько он еще пробудет в госпитале в столице Объединенных Арабских Эмиратах Абу-Даби. Морально ему тяжело: чувствует себя нормально, температуры нет. Но тренироваться нет возможности, выходить на улицу нельзя.

Напомним, Игоря Боева сняли с гонки, проходящей в ОАЭ, 29 февраля – после того, как стало известно, что у него диагностировали коронавирус. С тех пор он находится в госпитале этой арабской страны. Напомним, на данный момент больше подтвержденных случаев коронавируса у жителей Воронежской области не было.

ИСТОЧНИК KP.RU