В Воронежской области еще пять человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

18 Март 2020 2020-03-18T12:12:16+03:00

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За последние сутки в Воронежской области госпитализировали пять человек с признаками ОРВИ. Все они вернулись из заграницы, поэтому их проверяют на наличие коронавируса. Как сообщили в пресс-службе облправительства, это семейная пара, которая путешествовала по Беларуси, Польше, Испании; девушка приехавшая из Польши; мужчина, который побывал во Франции и Швейцарии, а также семейная пара, в которой супруга ездила в Германию. Медики взяли у всех анализы.

С 14 по 17 марта в регионе госпитализировали шесть человек: мужа и жену, которые вернулись из Испании, гражданку Бельгии, жительницу Воронежа, которая путешествовала по Испании и Португалии, а также двух студенток из Непала. 16 человек медики уже выписали, столько же человек продолжают находиться под наблюдением врачей. Состояние всех пациентов удовлетворительное. На данный момент в Воронежской области нет зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, на территории региона ввели режим повышенной готовности. Медики открыли «горячую линию» по коронавирусу и разрешили оформлять больничные без посещения поликлиники. Кроме того, в регионе отменили все массовые мероприятия. Школьников отправили на досрочные каникулы. Вузы перевели на онлайн-обучение. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционную форму работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU