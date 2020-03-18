2020-03-18T14:25:46+03:00
Общество

Силовики обыскали дом и офис директора воронежского Агентства инноваций и развития

Сам же Алексей Антиликаторов, по предварительным данным, участвует в следственных действиях
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Какой-либо статус в деле за чиновником пока не закрепленКакой-либо статус в деле за чиновником пока не закрепленФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Прошли обыски в доме и на работе Алексея Антиликаторова, директора регионального Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР). Как пояснил источник в силовых структурах, 18 марта чиновник «участвует в следственных действиях», то есть знакомится с собранными материалами и отвечает на вопросы. Какой-либо статус за ним пока не закреплен.

Как стало известно «КП-Воронеж», в деле фигурирует взятка - более миллиона рублей. Однако сумма уточняется. Человек, близкий к делу, отметил, что Алексей Антиликаторов ведет себя спокойно.

В силовых структурах и в АИР пообещали прокомментировать ситуацию несколько позже. Телефон самого Алексея Антиликаторова выключен.

Напомним, бывший вице-мэр Воронежа Алексей Антиликаторов возглавил региональное Агентство по инновациями и развитию в феврале прошлого года. Работу в администрации города он начал в 2014 году - курировал блок муниципального контроля. Также он входил в состав директоров «Воронежского похоронного бюро».

Это уже второе громкое дело в Воронеже за последний месяц. Напомним, обвиняемый во взятке экс-ректор ВГТУ Сергей Колодяжный сейчас пытается обжаловать решение суда и выйти из СИЗО, а университету уже назначили нового руководителя. В статусе временно исполняющего обязанности опорный вуз возглавил Игорь Дроздов.

Сергея Колодяжного обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о двух миллионах рублей. 4 марта Ленинский районный суд арестовал его до 28 апреля. Сторона защиты с таким решением не согласилась и подала апелляцию, но областной суд не изменил меру пресечения. Кроме того, следователи разбираются в другом деле, связанном с крупным мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии СК, руководители вуза могли получить 70 млн рублей незаконно в виде «возвратов» премий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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