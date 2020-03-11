2020-03-11T17:23:52+03:00
Общество

Несмотря на вспышку коронавируса, итальянские артисты собираются на Платоновский фестиваль в Воронеж

В дирекции форума отмечают, что подготовка продолжается в обычном режиме
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Фото предоставлено Платоновским фестивалемФото предоставлено Платоновским фестивалем
Изменить размер текста:

Коронавирус не должен сказаться на проведении юбилейного Платоновского фестиваля, который состоится в Воронеже с 5 по 21 июня. Ожидается, что на X форуме искусств выступят около 400 артистов из 19 стран мира. Только за первые полтора часа выкупили 5,3 тыс. билетов, еще 2,7 тыс. забронировано.

В частности, открытием фестиваля должно стать шоу вертикального танца на альпинистских тросах - «Гигант» - вход на представление свободный. За него отвечает итальянская компания Il Posto. Кроме того, из Италии ожидается театр NoGravity с постановкой «Леонардо», а также театр Сардинии и компания Teatropersona с «Макбетом».

Учитывая, что самый обсуждаемый вирус «отметился» по всему северу Италии, охватив шесть наиболее экономически развитых регионов, «КП-Воронеж» обратилась в дирекцию фестиваля с вопросом: «Не может ли коронавирус сорвать планы организаторов?»

- В программе юбилейного, десятого Платоновского фестиваля спектакли и концерты артистов из 19 стран мира, в том числе три постановки – итальянских театральных коллективов. Сегодня работа по подготовке арт-форума, в том числе организация выступлений итальянских трупп, продолжается в обычном режиме. Зарубежные коллеги также не внесли корректировок в график или условия пребывания в России в рамках фестиваля, - прокомментировала Любовь Пристинская, директор международного Платоновского фестиваля искусств.

Отметим, что 26-летнюю жительницу Воронежа прямиком после поездки в Италию поместили в инфекционный бокс областной детской клинической больницы № 2. Девушка отдыхала в Милане, но, по предварительным данным, у нее отрицательные анализы.

Кроме того, под Воронежем в инфекционном отделении на коронавирус проверяют пять человек – большинство из них также вернулись из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области водителя, сбившего насмерть студентку, отправили в колонию-поселение
Инспекторы не рекомендуют воронежцам пересаживаться на мотоциклы
Во время обысков по делу арестованного за взятку воронежского ректора нашли внушительный автопарк
Стелу и памятник на площади Победы в Воронеже очистят пескоструем
В Воронеже женщина вышла замуж за вьетнамца за 45 тысяч рублей
В Воронежской области разыскивают убийцу, зарезавшего двух мужчин
В Воронежской области за гибель рабочего на пожаре будут судить генерального директора
Фестиваль «Крымская весна» пришлось отменить в Воронеже из-за коронавируса
В Воронеже отключат отопление в 54 многоэтажках
В Воронеже по жалобе жильца одной квартиры закрыли лифт для всего дома
В Воронежской области сливали канализационные стоки в заказник «Каменная степь»
В Воронеже синоптики обещают снег
Несмотря на вспышку коронавируса, итальянские артисты собираются на Платоновский фестиваль в Воронеж
В Воронеже установлены еще два температурных рекорда
В Воронежской области фальшивомонетчики используют сайты бесплатных объявлений
У экс-супруги обвиняемого во взятке воронежского ректора нашли недвижимость в Италии и Турции
В Воронежской области мужчина угнал «семерку», утопил ее в грязи и сжег
В Воронежской области прокуратура потребовала устранить ошибки в квитанциях на вывоз мусора
Ректор воронежского опорного вуза из «подозреваемого» стал «обвиняемым» по делу о взятке
В воронежском «Буране» - новый генеральный директор
Вернувшиеся из стран со вспышками коронавируса воронежцы могут получить больничный без посещения медорганизации
Воронежец испугался «хакерской атаки» и потерял 140 тысяч рублей
В Воронеже 8 марта отравился насмерть студент института искусств