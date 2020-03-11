Несмотря на вспышку коронавируса, итальянские артисты собираются на Платоновский фестиваль в Воронеж

11 Март 2020 2020-03-11T17:23:52+03:00

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Коронавирус не должен сказаться на проведении юбилейного Платоновского фестиваля, который состоится в Воронеже с 5 по 21 июня. Ожидается, что на X форуме искусств выступят около 400 артистов из 19 стран мира. Только за первые полтора часа выкупили 5,3 тыс. билетов, еще 2,7 тыс. забронировано.

В частности, открытием фестиваля должно стать шоу вертикального танца на альпинистских тросах - «Гигант» - вход на представление свободный. За него отвечает итальянская компания Il Posto. Кроме того, из Италии ожидается театр NoGravity с постановкой «Леонардо», а также театр Сардинии и компания Teatropersona с «Макбетом».

Учитывая, что самый обсуждаемый вирус «отметился» по всему северу Италии, охватив шесть наиболее экономически развитых регионов, «КП-Воронеж» обратилась в дирекцию фестиваля с вопросом: «Не может ли коронавирус сорвать планы организаторов?»

- В программе юбилейного, десятого Платоновского фестиваля спектакли и концерты артистов из 19 стран мира, в том числе три постановки – итальянских театральных коллективов. Сегодня работа по подготовке арт-форума, в том числе организация выступлений итальянских трупп, продолжается в обычном режиме. Зарубежные коллеги также не внесли корректировок в график или условия пребывания в России в рамках фестиваля, - прокомментировала Любовь Пристинская, директор международного Платоновского фестиваля искусств.

Отметим, что 26-летнюю жительницу Воронежа прямиком после поездки в Италию поместили в инфекционный бокс областной детской клинической больницы № 2. Девушка отдыхала в Милане, но, по предварительным данным, у нее отрицательные анализы.

Кроме того, под Воронежем в инфекционном отделении на коронавирус проверяют пять человек – большинство из них также вернулись из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU