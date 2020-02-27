Из Милана в инфекционный бокс: медики рассказали о состоянии девушки из Воронежа, у которой подозревают коронавирус

26-летнюю жительницу Воронежа прямиком после поездки в Италию поместили в инфекционный бокс областной детской клинической больницы №2. Девушка отдыхала в Милане. Когда вернулась на родину, начала кашлять, повысилась температура.. Вызвала врача на дом. 27 февраля медики заподозрили у путешественницы новый коронавирус COVID-2019.

- Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ, будет проведен специальный анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Соответствующие пробы уже готовятся. Параллельно будет проведено исследование на грипп. Люди, контактировавшие с пациенткой, будут взяты под наблюдение эпидемиологов, - отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения рассказали «КП-Воронеж», что состояние девушки ближе к средней тяжести. Хотя симптомы ОРВИ минимальны: тот же кашель и субфибрильная температура, то есть повышение в пределах 37,1 - 38,0 °C.

Вирус «отметился» по всему северу Италии, охватив шесть самых экономически развитых регионов. Теперь он движется на юг: например, случаи заражения коронавирусом уже отмечены в Болонье.

Прямого авиасообщения между Воронежем и каким-либо городом Италии – нет. По нашим данным, 26-летняя горожанка добиралась на родину через Москву. В столицу она долетела из Милана, а в Воронеж добиралась, вероятно, на поезде.

Отметим, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора за всеми людьми, путешествовавшими в «эпидемически неблагополучные» страны наблюдают 14 дней с момента прибытия в Россию. На 10-й день прибытия проводится лабораторное обследование на наличие коронавирусной инфекции. В случае появления симптомов их госпитализируют в изолятор.

Ни у кого из 8 воронежцев, госпитализированных ранее после возвращения из Китая с признаками ОРВИ, вирус коронавируса не обнаружили. Все они прошли лечение и выписаны домой.

- В связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом воронежские медики проявляют эпидемиологическую настороженность к людям, имеющим признаки ОРВИ и приезжающих в Воронежскую область из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов и стран, в частности Китая, Италии и других. Сейчас случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 33 странах мира, - комментируют в облправительстве.

Отметим, пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/762850" frameborder="0"></iframe> Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

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