Программа Платоновского фестиваля-2020
С 5 по 21 июня в столице Черноземья пройдет юбилейный Платоновский фестиваль. X форум искусств приготовил для поклонников масштабную программу. В Воронеже выступят около 400 артистов из 19 стран мира.
"Комсомолка" публикует события театральной, музыкальной и уличной программы Платоновфеста.
ТЕАТР
Открытие фестиваля
ГИГАНТ
Уличный театр танца Il Posto (Италия)
5 июня
Ул. Пушкинская (пл. Центрального рынка)
Вход свободный!
ЛЕОНАРДО
Театральная компания NoGravity (Италия)
Режиссер Эмилиано Пеллисари
5, 6 июня
Театр оперы и балета
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Театр «Приют комедианта» (Россия, Санкт-Петербург)
Режиссер Константин Богомолов
Совместно с проектом «Фестиваль «Золотая Маска» в Воронеже»
6, 7 июня
Театр юного зрителя
ВРЕМЯ СЕКОНД ХЭНД
Театр драмы (Омск)
Режиссер Дмитрий Егоров
Совместно с проектом «Фестиваль «Золотая Маска» в Воронеже»
6, 7 июня
Воронежский концертный зал
МАКБЕТ
Театр Сардинии и компания Teatropersona (Италия)
Режиссер Алессандро Серра
8, 9 июня
Театр драмы им. А. Кольцова
ЧТО, ЕСЛИ БЫ ОНИ УЕХАЛИ В МОСКВУ?
По мотивам пьесы Антона Чехова «Три сестры»
Компания Vértice de Teatro (Бразилия)
Режиссер Кристиана Жатахи
Впервые в России!
10, 11 июня
Камерный театр
#МИНАРЕТ
Компания Омара Ражеха | Maqamat (Ливан)
Хореограф Омар Ражех
Впервые в России!
10, 11 июня
Воронежский концертный зал
МАГАЗИН
Альметьевский драматический театр (Россия, Республика Татарстан)
Режиссер Эдуард Шахов
Совместно с проектом «Фестиваль «Золотая Маска» в Воронеже»
11, 12 июня
Никитинский театр
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПАРАД
Remue Menage (Франция)
Spark (Великобритания) – Впервые в России!
Pavana (Нидерланды)
Stelzen Art (Германия)
Огненные люди (Москва)
Diamante (Казахстан)
12 июня
Проспект Революции
Вход свободный!
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Новый Рижский театр (Латвия)
Режиссер Алвис Херманис
14, 15 июня
Камерный театр
Премьера спектакля в России!
ЗОБЕИДА
Российский академический Молодежный театр (Москва)
Режиссер Олег Долин
14, 15 июня
Двор «Коммуны»
ГРАВИТАЦИЯ
Балет Прельжокажа / Национальный хореографический центр Экс-ан-Прованса (Франция) Хореограф Анжелен Прельжокаж
19, 20 июня
Театр оперы и балета
Премьера спектакля в России!
Закрытие фестиваля!
ШУТНИКИ
Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина
Режиссер Евгений Марчелли
20, 21 июня
Воронежский концертный зал
Фото предоставлено Платоновским фестивалем
ПЛАТОНОВСКАЯ ПРОГРАММА
ЮШКА
Театр «Инклюзион» (Новосибирск)
Режиссер Анна Зиновьева
16, 17 июня
Камерный театр (малая сцена)
ШАРМАНКА
Театр актера и куклы «Петрушка» (Сургут)
Режиссер Галина Коптяева
17, 18 июня
Театр кукол им. В. Вольховского
ПЛАТОНОВ. РАССКАЗЫ
Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова (Москва)
Режиссер Анна Горушкина
21 июня
Никитинский театр
МУЗЫКА
Шломо Минц
(скрипка, Израиль)
Симфонический оркестр Воронежского концертного зала
6 июня
Филармония
Звёзды мировой оперы
Ольга Перетятько (сопрано, Россия)
Альфредо Даза (баритон, Мексика)
Воронежский академический симфонический оркестр
7 июня
Театр оперы и балета
Бехзод Абдураимов (фортепиано, Узбекистан)
Марк Бушков (скрипка, Бельгия)
Джонатан Роузман (виолончель, Финляндия)
9 июня
Филармония
Михаил Плетнёв
(фортепиано, Россия)
12 июня
Театр оперы и балета
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Музыка мира в Белом колодце
Hrdza (Словакия) – впервые в России!
The Dead South (Канада) – впервые в России!
Orange Blossom (Франция – Египет) – впервые в России!
13 июня
Меловой карьер Белый колодец
Амихай Гросс (альт, Израиль)
Ким Сон Ук (фортепиано, Южная Корея)
15 июня
Филармония
Модильяни квартет
(Франция)
17 июня
Филармония
На волне 20-х
Алекс Мендхэм и его оркестр (Великобритания)
20 июня
Парк Рамонского замка
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU