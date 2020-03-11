Ректор воронежского опорного вуза из «подозреваемого» стал «обвиняемым» по делу о взятке

11 Март 2020 2020-03-11T15:45:03+03:00

Он мог получить два миллиона рублей от своих подчиненных

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Ректору воронежского опорного университета Сергею Колодяжному официально предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь, напомним, идет о двух миллионах рублей. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в региональном СУ СКР. Главе вуза грозит до 15 лет тюрьмы.

Вместе с тем 6 марта поступила апелляция по делу Сергея Колодяжного. Как сообщили в Ленинском районном суде, утром 11 марта жалоба должна быть уже в Воронежском областном суде. Заседание, на котором рассмотрят этот протест, может быть назначено на 12 или 13 марта.

Также возбуждено дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) – 70 млн рублей некие руководящие сотрудники вуза могли получить незаконно в виде «возвратов» премий.

Ранее ректора воронежского опорного вуза решили оставить под стражей до 28 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU