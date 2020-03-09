Коронавирус обнаружили у жителя соседнего с Воронежем Белгорода

9 Март 2020 2020-03-09T14:10:30+03:00

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Коронавирус окружает Воронеж. На утро понедельника, 9 марта, случаи заболевания зарегистрированы не только в Липецке (там заболели три человека), но также обнаружили вирус и у жителя соседнего Белгорода, который недавно вернулся из Италии, его, как и липчан, поместили в инфекционные боксы.

В Воронеже, тем временем, усилены меры безопасности, все службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности к приему больных.

На территории Воронежской области подтвержденных случаев заболевания нет, хотя с подозрением на него изолировали за последние дни двух супругов, летевших в самолете с больным китайцем, и 26-летнюю девушку, вернувшуюся из Италии.

Пока единственным заболевшим коронавирусом воронежцем стал велогонщик Игорь Боев, который так же заразился в Италии. Недомогание наш спортсмен почувствовал на соревнованиях в ОАЭ и из-за болезни был снят с участия в гонке.

ИСТОЧНИК KP.RU