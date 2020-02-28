2020-02-28T18:10:12+03:00
Общество

Сотрудникам воронежских ресторанов для профилактики коронавируса посоветовали носить маски

Также санитарные врачи рекомендовали использовать бактерицидные лампы
Юрий КОЗЛОВ
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Специалисты Роспотребнадзора направили письмо в воронежские рестораны, кафе и школьные столовые. Там рекомендуют использовать бактерицидные лампы, а официантам и поварам – носить маски и менять их каждые три часа. Впрочем, пока ни один случай коронавируса в Воронежской области не подтвержден. Поэтому мера эта исключительно профилактическая.

Напомним, на данный момент восемь пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус, либо выписали, либо продолжают лечить от выявленных у них традиционных болезней – ОРВИ или гриппа. Под вопросом только диагноз жительницы Воронежа, приехавшей из Милана. Она дожидается в закрытом боксе детской инфекционной больницы № 2 результатов анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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