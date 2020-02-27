Воронежцы не отказываются от поездок в Италию

Вообще, не удивительно, что первой перед в Европе перед вирусом пала Италия – народ в ней очень дружелюбный и крайне общительный. Даже простая покупка сыра на рынке у итальянцев превращается в светскую беседу – они обсуждают, где можно вкусно поесть, где лучшая пицца, как себя чувствует тетушка золовки… Для коронавируса, который передается воздушно-капельным путем, это очень благоприятная среда.

ЧТО ДЕЛАТЬ С КУПЛЕННЫМИ ПУТЕВКАМИ В ИТАЛИЮ?

Между тем многие воронежцы еще до коронавируса купили путевки в Италию на майские праздники.

Город Пинероло в регионе Пьемонт на севере Италии.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА

В турагентствах «Комсомольский правде в Воронеже» рассказали, что самые популярные направления – Рим, Римини, Венеция, Милан, Флоренция.

- Отказов от купленных путевок нам пока не поступало. Новые клиенты тоже приходят, спрашивают, но пока не покупают. Пока никаких официальных запретов на посещение Италии нам не поступало, как, например, на Китай. Тем, кто купил путевки в Китай, туроператоры без проблем возвращают деньги. А с Италией граница открыта, коронавирус не признается форс-мажором, поэтому едва ли кто-то будет компенсировать туристам затраты, - рассказала нам Елена.

По ее словам, все решения по возврату средств принимают туроператоры.

Похожая ситуация в другом воронежском турагентстве. Его сотрудница Мария говорит, что те, кто собирался в отпуск в Италию, от своих намерений не отказались. Никакая зараза не пугает суровых жителей Черноземья!

- Вместе с этим мы должны проинструктировать путешественника – по рекомендациям, разработанным в МИДе, напомнить, как не заразиться вирусным заболеванием. Нужно мыть руки, избегать массового скопления людей. Человека, который решил поехать куда-то, переубедить сложно. Но дать ему необходимую информацию нужно, - сказала Мария.

Также она пояснила, почему коронавирус не признается форс-мажором:

- К форс-мажорным обстоятельствам относят природные катаклизмы, которые не зависят от человека. Но если человек проинформирован о существующих обстоятельствах - в данном случае о коронавирусе, то он берет все риски на себя. Если туроператоры объявят, что готовы аннулировать туры в Италию без штрафных санкций, то выполним их решение. Пока такой информации не было.

Кроме Италии воронежцы не боятся ехать в соседние с ней страны Европы, где также всплыла зараза. Но эти направления менее популярны. А самые массовые – Таиланд, Вьетнам, Индия – продолжают оставаться в топе. Снижения спроса на них не наблюдается.

От себя хочется добавить вот что: если любовь к Италии сильнее страха перед вирусом, обязательно сделайте на время поездки полноценную медицинскую страховку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

27 февраля Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Иран и Южную Корею.

- Российские туристы должны быть проинформированы о текущей эпидемиологической обстановке в данных странах, замене места отдыха, переносе сроков путешествия. Кроме того, туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое), - сообщили в ведомстве.

При расторжении такого договора до начала путешествия туристу возвращается сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

- Самостоятельные туристы вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств, - пояснили в Ростуризме.