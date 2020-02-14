В Воронеже открыли обновленный подземный переход у цирка
14 февраля состоялось техническое открытие подземного пешеходного перехода у цирка. Он соединяет улицы 20-летия Октября, Моисеева и Кирова. Переход обновили на сумму более 60 млн рублей - это деньги концессионера.
Примечательно, что именно 14 февраля только 2018 года мэрия Воронежа подписала соглашение о передаче этого подземного перехода в концессию ООО «Меридиан». 7 ноября стартовала реконструкция: понять, что работы начались, можно было по перекрытым входам. Примерно в то же время стало известно, что работы будут идти поэтапно.
Некоторые работы еще будут продолжатьсяФото: предоставлено мэрией Воронежа.
Теперь в переходе новая современная отделка, установлена система видеонаблюдения, также смонтированы пожарная сигнализация и охранная система. Кроме того, обещают, что здесь появятся туалеты, которых раньше не было.
- В переходе установлены системы оповещения, реконструирована существующая ранее ливневая канализация, проведены работы по устройству гидроизоляции входных групп, организованы места для цивилизованной торговли, - сообщил заместитель директора ООО «Меридиан» Григорий Леденев.
Правда, уже есть и замечания: в переходе пока нет подъемников для маломобильных горожан на тех входах, которые не оборудованы пандусами. Объясняют это тем, что подъемники пришлось заказывать индивидуально, поэтому возникли сложности с своевременной поставкой.
По сравнению с тем, что было, новый вид, конечно, приятно выделяетсяФото: предоставлено мэрией Воронежа.
– Мы надеемся завершить монтаж и пуско-наладочные работы к 15 марта, – заверил концессионер.
Замглавы Воронежа Людмила Бородина подчеркнула, что на протяжении всего времени действия концессионного соглашения переход будет содержаться – ремонтироваться, убираться, охраняться за счет концессионера.
Кстати, стены в центральной части перехода в скором времени украсят графические изображения на тему цирка. Планируется, что их выполнят художники, как только работы позволит провести температурный режим.
Концессионер должен будет все это содержать в чистоте и ремонтировать в случае необходимостиФото: предоставлено мэрией Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU