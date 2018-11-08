В Воронеже закрыли часть подземного перехода у цирка
В среду, 7 ноября, стартовала реконструкция подземного перехода у цирка. Теперь торговцам приходится перемещаться – то один спуск перекрывают, то другой. Да и пешеходам несколько лишних метров приходится проходить.
Напомним, 14 февраля мэрия Воронежа подписала соглашение о передаче этого перехода в концессию ООО «Меридиан». Эта фирма должна провести реконструкцию. Делать ее будут в течение двух лет. Переход будет выглядеть в несколько винтажном виде – интерьер будет выполнен в форме «состаренного» облицовочного кирпича с антивандальным покрытием.
В центральной части перехода будет располагаться зона отдыха. Для удобства пешеходов поставят информационные лайтбоксы (источник света с большой поверхностью) в центральной части и схемы возле выходов. На полу для тех же целей сделают светильники в форме стрелок.
Вход будет оформлен как прозрачный павильон с односкатной крышей. В переходе также установят четыре подъемника и два автономных туалета для маломобильных граждан.