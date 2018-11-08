В Воронеже закрыли часть подземного перехода у цирка

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-08T16:57:01+03:00

Таким переход обещают сделать в течение двух ближайших лет. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

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В среду, 7 ноября, стартовала реконструкция подземного перехода у цирка. Теперь торговцам приходится перемещаться – то один спуск перекрывают, то другой. Да и пешеходам несколько лишних метров приходится проходить.

Напомним, 14 февраля мэрия Воронежа подписала соглашение о передаче этого перехода в концессию ООО «Меридиан». Эта фирма должна провести реконструкцию. Делать ее будут в течение двух лет. Переход будет выглядеть в несколько винтажном виде – интерьер будет выполнен в форме «состаренного» облицовочного кирпича с антивандальным покрытием.

В центральной части перехода будет располагаться зона отдыха. Для удобства пешеходов поставят информационные лайтбоксы (источник света с большой поверхностью) в центральной части и схемы возле выходов. На полу для тех же целей сделают светильники в форме стрелок.

Вход будет оформлен как прозрачный павильон с односкатной крышей. В переходе также установят четыре подъемника и два автономных туалета для маломобильных граждан.