В Воронеже число подозрений на коронавирус выросло до восьми

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:17:44+03:00

Пока ни у одного из жителей региона опасное заболевание не подтвердилось

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Под наблюдением медиков в Воронеже остаются четыре воронежца: в стационаре они ожидают результатов анализов на коронавирусную инфекцию. То есть общее число подозрений на эту страшную болезнь в регионе выросло до восьми случаев.

- Пациенты обратились к медикам сами в целях эпиднастороженности. У троих из них нет респираторных проявлений, у одного выявлен риновирус, он получает лечение. Ситуация продолжает оставаться под контролем властей региона, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, все началось с двух воронежских пациентов, прибывших из Китая с симптомами ОРВИ – 55-летней женщины и 35-летнего мужчины. У них страшный диагноз в итоге не подтвердился, впрочем, как и у остальных горожан, обратившихся за медицинской помощью.

Пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU