Под Воронежем детям подсовывают конфеты с жевательным табаком – снюсом
В селе Отрадное Новоусманского района на улицах появилось объявление с предупреждением о том, что в этом населенном пункте продают или даже дают бесплатно бездымный жевательный табак «снюс». Причем специально для детей прячут его в конфеты и жевательные резинки. Администрация села призывает родителей быть бдительными и не давать травить ребят.
Перед Новым годом полицейские опровергали информацию, что в конфеты стали прятать наркотики. Про снюс при этом речи не шло.
О проблеме со снюсом открыто сказал глава администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов. Он заявил, что эту гадость распространяют во многих местных школах, и власти настроены с этим бороться.
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ИСТОЧНИК KP.RU