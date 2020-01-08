Под Воронежем детям подсовывают конфеты с жевательным табаком – снюсом

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:36:21+03:00

В Новоусманском районе висят объявления с предупреждением об этой опасности

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В селе Отрадное Новоусманского района на улицах появилось объявление с предупреждением о том, что в этом населенном пункте продают или даже дают бесплатно бездымный жевательный табак «снюс». Причем специально для детей прячут его в конфеты и жевательные резинки. Администрация села призывает родителей быть бдительными и не давать травить ребят.

Перед Новым годом полицейские опровергали информацию, что в конфеты стали прятать наркотики. Про снюс при этом речи не шло.

О проблеме со снюсом открыто сказал глава администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов. Он заявил, что эту гадость распространяют во многих местных школах, и власти настроены с этим бороться.

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ИСТОЧНИК KP.RU