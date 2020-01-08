2020-01-08T17:36:21+03:00
Общество

Под Воронежем детям подсовывают конфеты с жевательным табаком – снюсом

В Новоусманском районе висят объявления с предупреждением об этой опасности
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Такое объявление появилось в селе Отрадном.Такое объявление появилось в селе Отрадном.Фото: Поселок Отрадное, Типичный Воронеж.
Изменить размер текста:

В селе Отрадное Новоусманского района на улицах появилось объявление с предупреждением о том, что в этом населенном пункте продают или даже дают бесплатно бездымный жевательный табак «снюс». Причем специально для детей прячут его в конфеты и жевательные резинки. Администрация села призывает родителей быть бдительными и не давать травить ребят.

Перед Новым годом полицейские опровергали информацию, что в конфеты стали прятать наркотики. Про снюс при этом речи не шло.

О проблеме со снюсом открыто сказал глава администрации Новоусманского района Дмитрий Маслов. Он заявил, что эту гадость распространяют во многих местных школах, и власти настроены с этим бороться.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24