2019-12-27T15:21:50+03:00
Происшествия

Полицейские искали в воронежских школах наркотические «конфеты»

Правда, информация оказалось только интернет-слухом
Олег ИВАНОВ
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В мессенджерах и соцсетях в Воронеже некоторое время назад появилась информация о распространении в школах неких «наркотических» конфет. Однако информация не получила подтверждения.

- В ходе мониторинга сети интернет выявлено распространение информации и аудиофайлов в мессенджерах о том, что на территории областного центра в ряде учебных заведений якобы активно распространяются конфеты, содержащие наркотические вещества. В ходе проведения процессуальной проверки полицейскими установлено, что данная информация не соответствует действительности и не нашла своего подтверждения, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Вместе с тем существует другая проблема: во многих школах региона стала распространяться другая напасть - сосательный табак или снюс. Производители заменяют табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. Не удивительно, что снюс стал популярен у подростков.

Напомним, до этого депутаты Воронежской областной думы решили направить в Государственную думу инициативу о запрете продажи жевательного табака. Кроме того, под Воронежем хотят объявить войну снюсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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