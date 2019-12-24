Под Воронежем хотят объявить войну снюсам
В Новоусманском районе рассматривают возможность запретить продажу сосательного табака, или снюса. Идею обсудили во время очередного заседания антинаркотической комиссии.
Проблема в том, что такая продукция формально не подпадает под антитабачное законодательство, хотя содержащийся в ней никотин превышает предельно допустимые нормы. Производители заменяют табак на чистый никотин или никотиносодержащие смеси. Не удивительно, что снюс стал популярен у подростков.
- Очевидно, что эти вещества вредят здоровью наших детей. По моей информации, во многих школах района эту гадость уже распространяют. И наша задача – этот сбыт прекратить. Полагаю, что будет совершенно правильным рекомендовать предпринимателям такую продукцию на территории района не продавать, - заявил глава района Дмитрий Маслов.
В ближайшее время будет сформирован перечень торговых точек, реализующих потенциально опасную продукцию, а также направлены обращения в территориальный отдел МВД и прокуратуру района с требованием проведения проверки законности продаж снюса.
Напомним, до этого депутаты Воронежской областной думы решили направить в Государственную думу инициативу о запрете продажи жевательного табака.
ИСТОЧНИК KP.RU