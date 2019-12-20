2019-12-20T19:00:30+03:00
Общество

Жильцы воронежских новостроек просят убрать автобусы подальше от своих домов

Продление маршрута 69Т расценили не как благо, а как вред
Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже сложилась совершенно невероятная ситуация. Жильцы новостроек просят сократить маршрут автобуса, чтобы он не ходил прямо до их домов. Инициативная группа направила коллективное обращение в городское управление транспорта, а также в МБУ "Центр организации дорожного движения".

Суть претензий в следующем. Во время грядущей реформы общественного транспорта маршрут 69Т будет изменен. Автобус станет ходить через жилой массив "Олимпийский" к новой остановке у комплекса "Русский Авангард". Подписавшиеся считают, что транспорту средней вместимости в узких проездах будет тесновато. К тому же жильцы опасаются, что появление автобусов скажется на экологической обстановке.

Сопредседатель регионального отделения движения "Город и транспорт" Юрий Новиков отметил на своей странице в соцсети:

- Люди сознательно соглашаются идти десять минут и более до остановки, располагающейся за пределами зоны шаговой доступности, только чтобы ЭТО не заезжало к ним в квартал. Это, собственно, оценка качества работы воронежских перевозчиков и управления транспорта за последние десять лет.

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5 глобальных изменений общественного транспорта, которые ждут воронежцев. Повышение стоимости проезда преподносится как первый шаг глобальной реформы пассажирского транспорта. По замыслу властей, качество перевозок должно существенно улучшиться. Разбираемся, за счет чего и когда (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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