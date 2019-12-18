2019-12-18T19:31:33+03:00
Спорт

Перенесли два матча воронежского «Бурана»

С «Горняком» «ураганные» сыграют через полтора месяца
Юрий КОЗЛОВ
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Стало известно о том, когда «Буран» проведет матч с «Горняком» из башкирского города Учалы. Напомним, игра должна была состояться 14 декабря. Однако несколько игроков основного состава «горняков» подхватили острое инфекционное заболевание. Теперь матч перенесли на 5 февраля.

А 8 февраля, а не 7-го, как планировали в календаре ранее, «Буран» померяется силами с ХК «Ростов».

Новую дату отмененного из-за повреждения холодильного оборудования матча «ураганных» с «Южным Уралом» из Орска, который должен был пройти 16 декабря, пока не определили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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