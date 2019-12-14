2019-12-14T14:15:02+03:00
Спорт

Из-за острого инфекционного заболевания отменили матч воронежского «Бурана»

Лига приняла решение о переносе игры «ВХЛ - Кубка Шелкового пути»
Олег ИВАНОВ
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Что именно за инфекция свалила хоккеистов не уточняетсяЧто именно за инфекция свалила хоккеистов не уточняетсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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14 декабря должен был состояться матч между хоккейными клубами «Буран» и «Горняк». В 17.00 воронежцы должны были принимать гостей из города Учалы Республики Башкортостан. Однако лига приняла решение о переносе матча «ВХЛ - Кубка Шелкового пути». Связана эта экстренная мера с острым инфекционным заболеванием хоккеистов основного состава ХК «Горняк».

Дата матча будет объявлена позже. Как сообщили в пресс-службе «Бурана», все, кто приобрел билеты на матч могут вернуть деньги, написав заявление на возврат до конца года. Нужно прийти в место продажи билета с паспортом, билетом (с чеком) или картой и написать заявление по форме. Если билет куплен онлайн, документы необходимо направить в виде скан-копий на электронную почту return@vrn.kassir.ru . Вот ссылка на заявление на возврат средств.

Но если вы все-таки хотите попасть на игру, билеты, проданные на 14 декабря, будут действительны на новую дату матча.

Отметим, что возглавлявший воронежскую команду на прошлом матче Сергей Королев рассказывал, что и хоккеисты «Бурана» где-то подхватили эпидемию гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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