Из-за острого инфекционного заболевания отменили матч воронежского «Бурана»

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-14T14:15:02+03:00

Что именно за инфекция свалила хоккеистов не уточняется Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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14 декабря должен был состояться матч между хоккейными клубами «Буран» и «Горняк». В 17.00 воронежцы должны были принимать гостей из города Учалы Республики Башкортостан. Однако лига приняла решение о переносе матча «ВХЛ - Кубка Шелкового пути». Связана эта экстренная мера с острым инфекционным заболеванием хоккеистов основного состава ХК «Горняк».

Дата матча будет объявлена позже. Как сообщили в пресс-службе «Бурана», все, кто приобрел билеты на матч могут вернуть деньги, написав заявление на возврат до конца года. Нужно прийти в место продажи билета с паспортом, билетом (с чеком) или картой и написать заявление по форме. Если билет куплен онлайн, документы необходимо направить в виде скан-копий на электронную почту return@vrn.kassir.ru . Вот ссылка на заявление на возврат средств.

Но если вы все-таки хотите попасть на игру, билеты, проданные на 14 декабря, будут действительны на новую дату матча.

Отметим, что возглавлявший воронежскую команду на прошлом матче Сергей Королев рассказывал, что и хоккеисты «Бурана» где-то подхватили эпидемию гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU