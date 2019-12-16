2019-12-16T20:15:31+03:00
Спорт

Отменили второй подряд матч воронежского «Бурана»

На этот раз причина – повреждение холодильного оборудования «Юбилейного»
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежские любители хоккея уже задаются вопросом – когда же они все-таки увидят на домашнем льду любимую команду? 14 декабря отменили матч «Бурана» с «Горняком» из башкирского городка Учалы, теперь вот 16 декабря не состоялась игра с «Южным Уралом» из Орска.

И если в первый раз, по официальным данным, хоккеистов «Горняка» внезапно и одновременно одолело «острое инфекционное заболевание» (кстати, грипп подхватили во время выезда и несколько игроков «Бурана»), то теперь исключительно воронежский «косяк». В клубе сообщили, что в «Юбилейном» повреждена труба хладоносителя, а значит, нормальный лед сделать нельзя.

Решение по датам, когда состоятся оба отмененных матча, пока не приняли. Тем болельщикам, которые хотят на них сходить, успокоили: их билеты будут действительными. А тех, кого новая дата не устроит по тем или иным причинам, могут их сдать и получить свои деньги назад. По этой ссылке можно скачать заявление на их возврат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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