Воронежский «Буран», несмотря на эпидемию гриппа, все же зацепил очко в матче с курганским «Зауральем»

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-13T12:31:34+03:00

"Буран" атаковал много и все же проиграл. Фото: Сергей СЕЛИН

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Первый матч домашней серии игр «Бурана» был одновременно стартом дисквалификации и.о. главного тренера Михаила Бирюкова и дебюта на этом посту Сергея Королева. «Ураганные» открыли счет на 14 минуте – отличился юный Антон Лукичев, приехавший из ярославского «Локомотива». Во втором периоде Шиафотдинов счет сравнял – гости провели результативную комбинацию на 27 минуте. Однако на 35-й Никита Громов снова вывел «Буран» вперед. Увы, уже через 45 секунд Сулимов реализовал большинство и сделал счет 2:2.

Третий период прошел без голов – победу гостям принес точный бросок Авраменко на пятой минуте овертайма – 2:3. «Буран» заработал одно очко. Теперь у «ураганных» их 30. Воронежская команда занимает 26 место.

Сергей Королев после матча рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться команде при подготовке к игре:

- По своим ребятам могу сказать, если брать последние матчи, пожалуй, лучшая игра. К сожалению, не все смогли выйти на лед. Капитан наш, еще ребята заболели. Алешин, Чиглинцев, Ефимов, Аляпкин, видимо, подхватили грипп на выезде. Температура долго держится, сложно сказать, когда они выйдут. Подъехала ярославская молодежь, молодцы ребята, помогли. Но у нас, видимо, связано с молодостью, страдает реализация. Потому что по моментам, я думаю, сегодня переиграли соперника. Они молодцы, выстояли, им плюс, а мы, к сожалению, не забили.

Впереди у «Бурана» 14 декабря матч с «Горняком» (Учалы), занимающим 15 место с 39 очками в активе. Игра начнется в 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU