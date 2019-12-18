В Воронеже возбудили уголовное дело по поводу исчезновения 18-летнего курьера

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-18T17:24:05+03:00

Хотя статья звучит страшно – «Убийство», у следователей нет оснований полагать, что юноши нет в живых

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Почти два месяца ищут пропавшего 19 октября 18-летнего курьера Дениса Маркушева. В тот день он вышел из своего дома на улице Брянской Коминтерновского района. Родителям сказал, что пошел на работу (юноша разносил еду). Обещал вернуться в девять вечера. Его отец Олег Маркушев несколько раз звонил сыну, но его телефон молчал. Мужчина попытался найти его коллег по работе, но безуспешно – руководили работой курьера на расстоянии и те, кто с ним общались в Сети, могли и не знать его лично.

20 октября телефон Дениса оказался доступен. Но трубку взяла девушка и сказала, что нашла iPhone юноши брошенным в лесополосе на улице Морозова. Она заявила, что готова его вернуть и сдержала слово.

Олег Маркушев обратился в полицию и к поисковикам. Однако пока розыски не дали результатов. По словам Олега, сын – человек скромный, немного замкнутый, друзей у него было мало, никаких вредных привычек не было. В семье, кроме Дениса, еще пять детей – все девочки.

Сейчас обстоятельства исчезновения Дениса выясняют сотрудники СК. Возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

- Это не означает, что у следователей есть какие-либо основания предполагать, что молодого человека убили, - пояснили в региональном СУ СК. - Возбуждение дела дает больше возможностей для поисков юноши.

Напомним, схожая ситуация была с исчезновением 16-летней Яны К. Девушка пропала 30 ноября 2018 года. А 14 марта ее нашли в Санкт-Петербурге. Девушка тайно уехала на попутках, работала официанткой и даже специально изменила внешность. В детстве она с мамой ездила в северную столицу, и ей там очень понравилось…

Приметы Дениса Маркушева: рост 185 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, серые глаза, очки. В день исчезновения был одет в рубашку в бордовую клетку, желтую куртку, черные джинсы, обут в кроссовки. С собой он брал желтый рюкзак.

Если вы что-то знаете о том, где сейчас находится или может быть Денис Маркушев, позвоните по любому из четырех телефонов: отцу по номеру 8-915-542-52-47, волонтерам - 8-800-700-54-52, в полицию – 102 или в службу спасения – 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU