2019-10-31T14:58:37+03:00
Общество

Полиция ищет воронежского доставщика еды

Парень ушел 19 октября из дома и не вернулся до сих пор
Ярослав ИВАНОВ
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фото с сайта 36.мвд.рффото с сайта 36.мвд.рф
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Полиция просит помощи у воронежцев в розыске 18-летнего молодого человека.

Денис Маркушев 19 октября в 8.10 вышел из дома на Брянской, 81 и с тех пор о парне ничего не известно. Юноша работает курьером по доставке еды посредством заказов через мобильные приложения.

Парен был одет в желтую куртку, рубашку в бордовую полоску, брюки и кроссовки темного цвета. Носит очки в черной оправе.

- Кто располагает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, позвоните по телефонам 251-12-16, 8-905-051-58-47, 8-929-020-45-14 или 02. Конфиденциальность гарантируем, - обещают в ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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