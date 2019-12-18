2019-12-18T17:26:44+03:00
Общество

Жена воронежского участника «Дома-2» требует с него миллион рублей за избиение и интимные фото

Роман Карамышев выложил фото своей второй половины в обнаженном виде в интернет
Артем ИЛЬИН
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Роман Карамышев.Роман Карамышев.Фото: официальный сайт "Дома-2".
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Жена участника «Дома-2» Романа Карамышева подала новый иск в Борисоглебский городской суд. Она требует, чтобы ее бывший супруг выплатил ей миллион рублей в качестве возмещения морального вреда.

Напомним, ранее этот суд принял решение по делу Романа Карамышева, которого обвиняли в избиении жены и демонстрации откровенных сцен их интимных отношений в интернете. За эти действия экс-участник «Дома-2» получил условный срок – три года. Карамышев обжаловал приговор в Воронежский областной суд. Но добился только того, что условный срок ему увеличили на два месяца.

В «Доме-2» Карамышев запомнился тем, что хвастался своим загородным домом и машиной премиум-класса. А еще рассказами о своих отношениях с тремя женщинами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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