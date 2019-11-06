2019-11-06T23:13:40+03:00
Происшествия

Воронежский областной суд добавил срок участнику «Дома-2»

Правда, он остался условным
Артем ИЛЬИН
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Роман Карамышев.Роман Карамышев.Фото: официальный сайт "Дома-2".
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В среду, 6 ноября, в Воронежском областном суде рассмотрели апелляцию адвоката участника телешоу «Дома-2» Романа Карамышева. Мужчину, засветившегося в телевизоре в 2018 году, признали виновным в избиении жены и распространении в соцсетях откровенных сцен их интимных отношений с бывшей супругой.

Напомним (а кто не знает и сообщим), что в «Доме-2» выпускник факультета экономики, менеджмента и информационных технологий ВГАСУ хвастался своим загородным домом и машиной премиуум-класса. А еще поделился историей своих взаимоотношений с тремя представительницами прекрасного пола.

За беспредел в отношении одной из них Борисоглебский городской суд приговорил Карамышева к трем годам условно с четырьмя испытательного срока. У апелляции защиты получился обратный эффект. Воронежский областной суд, наоборот, добавил к сроку еще два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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