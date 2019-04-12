Экс-участник «Дома-2» из Воронежской области получил три года условно за насилие над женой

Три года лишения свободы условно получил бывший участник реалити-шоу "Дом-2" из Воронежской области Роман Карамышев. Борисоглебский районный суд признал его виновным в избиении бывшей супруги, незаконном распространении сведений о ее личной жизни и изготовлении порнографии. Приговор вынесли в четверг, 11 апреля. До этого молодой человек находился под домашним арестом.

Напомним, Роман Карамышев - выпускник факультета экономики, менеджмента и информационных технологий ВГАСУ. Попав на шоу в 2018-ом, он сразу похвалился, что занимается бодибилдингом, у него есть загородный дом и автомобиль премиум-класса. Этим новичок заинтересовал некоторых участниц.

- В моей жизни было всего двое отношений, т. к. я однолюб. Первые завязались в возрасте 15 лет. Это была настоящая любовь. Там было все: ревность, расставание, отношения на расстоянии, измена. Но самое главное, что было - это по-настоящему сильные чувства, которые перекрывали все. Провстречались мы почти 8 лет. После расставания было много девушек, но ни одна из них не цепляла сильно, - рассказал про себя Роман.

По прошествии трех лет он встретил девушку, которая смогла растопить его сердце, но, по словам молодого человека, возлюбленная оказалась практически копией первой, и ничего нового кроме ветреного характера и несерьезности показать не сумела.

После ухода с проекта бодибилдер и экстремал Карамышев с его высшим экономическим образованием оказался замешан в дела далеко не финансовые. Бывшая возлюбленная заявила о том, что он ее избил, а затем выложил в интернет ее интимные фото и видео.