Прокуратура: три человека из опрокинувшегося в Воронежской области автобуса тяжело ранены

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-03T17:32:12+03:00

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Стали известны некоторые подробности ДТП, случившегося во вторник, 3 декабря, в 12.30 на 763 километре трассы «Дон» в Богучарском районе. Напомним, там опрокинулся автобус «МАН», в котором находились 28 пассажиров и два водителя, 17 человек попали в больницу.

В прокуратуре Богучарского района рассказали, что автобус принадлежал украинской компании ТОВ «Альфа Транс». Ехал он из Днепропетровска в Ростов-на-Дону. Как оказалось, в автобусе, помимо взрослых, было два подростка: мальчики 13 и 15 лет и 17-летняя девушка.

Уточнили в надзорном ведомстве и состояние раненых. Трое получили тяжелые травмы, еще у одного человека, попавшего в ДТП, подозрение на компрессионный перелом позвонка.

Прокурор Богучарского района поставил на личный контроль проведение проверки по поводу этого ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU