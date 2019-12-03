2019-12-03T17:32:12+03:00
Происшествия

Прокуратура: три человека из опрокинувшегося в Воронежской области автобуса тяжело ранены

«МАН» ехал из украинского города Днепропетровск в Ростов-на-Дону
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
"МАН" опрокинулся набок."МАН" опрокинулся набок.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

Стали известны некоторые подробности ДТП, случившегося во вторник, 3 декабря, в 12.30 на 763 километре трассы «Дон» в Богучарском районе. Напомним, там опрокинулся автобус «МАН», в котором находились 28 пассажиров и два водителя, 17 человек попали в больницу.

В прокуратуре Богучарского района рассказали, что автобус принадлежал украинской компании ТОВ «Альфа Транс». Ехал он из Днепропетровска в Ростов-на-Дону. Как оказалось, в автобусе, помимо взрослых, было два подростка: мальчики 13 и 15 лет и 17-летняя девушка.

Уточнили в надзорном ведомстве и состояние раненых. Трое получили тяжелые травмы, еще у одного человека, попавшего в ДТП, подозрение на компрессионный перелом позвонка.

Прокурор Богучарского района поставил на личный контроль проведение проверки по поводу этого ДТП.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже встал в пробке участок улицы Фридриха Энгельса
По факту аварии с перевернувшимся в Воронежской области автобусом возбудили уголовное дело
В Воронеже могут быть перебои с водой в многоэтажках из-за запуска нового водовода
Воронежцам напомнили, как проверить налоговую задолженность
В Воронежской области фирма незаконно возвела здание площадью 500 кв метров
В Воронеже возложили цветы и венки к Памятнику Славы
Воронежские медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусов
Воронежец ответит за регистрацию на своей паспорт подставной фирмы
Мэр Воронежа: «Необходимо оперативно принимать меры по устранению последствий снегопада»
Воронежец ответит перед судом за липовые дипломы трех местных вузов и Магаданского политехнического техникума
В Воронежской области подросток обчистил чужой дом, пока хозяин был в отъезде
Следователи начали проверку после аварии с автобусом в Воронежской области