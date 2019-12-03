Официально: в ДТП с автобусом на воронежской трассе пострадали 17 человек

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-03T15:51:56+03:00

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О количестве пострадавших в ДТП с опрокинувшимся автобусом на воронежской трассе рассказали медики. По данным областного департамента здравоохранения, на месте работало пять бригад скорой помощи. Сначала сообщали о 14 пострадавших. Позже количество увеличилось до 17. Их доставили в больницу Богучара. Пассажиров, которым не понадобилась медицинская помощь, разместили в местной гостинице.

Напомним, авария случилась в 12.30 на 763 км автодороги М4-Дон. Как сообщили в полиции, 59-летний водитель не справился с управлением из-за снегопада, и транспорт опрокинулся. В момент ДТП в салоне находились 28 человек, в том числе и два водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU