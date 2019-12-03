В Воронежской области из-за снегопада опрокинулся междугородний автобус

В Богучарском районе перевернулся междугородний автобус, который двигался в южном направлении. Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась в 12.30 на 763 км трассы М4-Дон. 59-летний водитель не справился с управлением из-за снегопада, и транспорт опрокинулся.

По данным полиции, в салоне в момент аварии находились 28 человек, в том числе и два водителя. Детей не было. Также правоохранители сообщают о пострадавших, но пока что их число уточняется.

Сейчас движение в сторону юга ограничено. ГИБДД разбирается в обстоятельствах аварии и в очередной раз просит автолюбителей быть более бдительными.

Похожая ситуация из-за выпавшего снега случилась сегодня и в Белгородской области. В 7.45 в селе Архангельское Старооскольского городского округа рейсовый опрокинулся рейсовый «ПАЗик». В салоне находились 15 человек. В результате аварии пострадали четыре пассажирки - 11-летняя девочка и женщины в возрасте 30-ти, 34-х и 64-х лет. Еще одну 63-летнюю женщину осмотрели медицинские работники, после чего ее отпустили домой.