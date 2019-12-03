2019-12-03T15:57:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области дошло до суда дело об аварии двух автобусов, где погибли пять человек

В ДТП обвиняют водителя «Неоплана»
Юрий КОЗЛОВ
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После страшного удара передняя часть "Неоплана" превратилась в обломки.После страшного удара передняя часть "Неоплана" превратилась в обломки.Фото: из архива «КП»
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В Новоусманский районный суд направили уголовное дело 57-летнего жителя Карачаево-Черкессии. Его подозревают в грубом нарушении правил, которое привело к аварии, где погибли четверо мужчин и женщина.

Напомним, 18 сентября около восьми часов вечера на 525 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе остановился автобус «Вольво». Ехавшие там два водителя и два пассажира почувствовали запах солярки и решили проверить состояние машины. В 20.20 в них врезался ехавший по той же полосе «Неоплан» и вылетевший на обочину. От удара вся его передняя часть превратилась в бесформенную груду железа. Погибли 56-летний брат и 29-летний племянник водителя, бывшего во время ДТП за рулем, второй водитель, еще один мужчина и женщина в возрасте от 30 до 62 лет. Пять жителей Республики Карачаево-Черкессия в возрасте от 35 до 67 лет из «Неоплана» и одна 64-летняя жительница Ставропольского края из «Вольво» получили тяжелые ранения.

- Мужчина будет отвечать перед судом по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. – Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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