Смертельная авария с двумя автобусами под Воронежем: «Страховки нет, договора тоже»

СЕГОДНЯ 03:22 2018-09-19T03:48:04+03:00

Водитель Volvo, в который на полной скорости влетел Neoplan, рассказал правоохранителям, что на этот рейс попал случайно [фото, видео]

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"Комсомолка" выяснила подробности страшного ДТП, случившегося под Воронежем вечером 18 сентября. Напомним, в 20:20 в Новоусманском районе на 525 км М-4 "Дон" столкнулись два рейсовых автобуса - Neoplan и Volvo. Изначально медики сообщили о 18 пострадавших: из них четыре погибли на месте (три мужчины и женщина), шесть находятся в тяжелом состоянии, восемь получили повреждения средней степени тяжести. Детей среди них не было. Позже выяснилось, что еще одна женщина скончалась. Следователи уже начали проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как рассказали правоохранители, работающие на месте, и сами участники ДТП, оба автобуса, действительно, двигались со стороны Москвы на юг. Один в Карачаево-Черкессию, другой - в Ставрополь. Первым ехал автобус Volvo. В нем находилось всего четыре человека - два водителя и два пассажира. Они почувствовали запах солярки и решили остановиться, чтобы проверить транспорт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/669440" frameborder="0"></iframe> Авария с двумя автобусами под Воронежем.Максим ГОРОХОВ

По словам инспекторов ДПС, авария случилась через шесть минут. Neoplan на полной скорости влетел в автобус, стоящий на обочине. Сотрудники дорожной службы добавляют, что условия трассы на этом участке - идеальные. Видимость отличная, асфальтированная обочина, четкая разметка, хорошее светоотражение. Что стало причиной аварии - можно только предполагать. Точную причину выяснят специалисты. Техническое состояние автобуса и скорость, с которой двигался водитель, также определит экспертиза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/669439" frameborder="0"></iframe> Последствия ДТП под Воронежем с участием двух автобусов.Максим ГОРОХОВ

В результате столкновения в Volvo пострадала пассажирка. Она сейчас в больнице. Все Остальные пострадавшие находились во втором автобусе, от передней части которого после удара практически ничего не осталось. В Neoplan скончался один из водителей, который отдыхал в момент ДТП. Мужчина, находившийся за рулем, сейчас в больнице. А его 56-летний брат и 29-летний племянник погибли.

Neoplan на полной скорости влетел Volvo.Фото: Максим ГОРОХОВ

- Толком ничего не поняла, - рассказала одна из пассажирок. - Сидела и задремала, только во время происшествия очнулась. Выпала в проход. Сейчас чувствую себя нормально.

Сколько всего было пассажиров было в автобусе, силовики пока что точно не могут сказать. Идут подсчеты. Очевидцы сообщают лишь приблизительное количество - два-три десятка. Судя по тому, что весь салон автобуса был забит пакетами с вещами, а транспорт нанят под частную перевозку, люди занимались перекупом. То есть ездили в Москву, чтобы закупиться товаром, а потом продавали это все в Карачаево-Черкессии.

Ехавшие в автобусе, по всей вероятности, занимались перекупом.Фото: Максим ГОРОХОВ

Пассажиров, которые не пострадали или получили травмы, но не поехали в больницу, на попутном автобусе отправляют по маршруту.

Второй автобус тоже занимался коммерческой перевозкой. Маршрут следования: Пятигорск - Москва - Пятигорск. Правда, тут всплыл другой момент. У водителя не был заключен трудовой договор. Официально он не работал. Да и страховки на автобус у него не оказалось.

Второй автобус тоже вез товар из столицы.Фото: Максим ГОРОХОВ

- Это был мой первый рейс. Хозяева автобуса - мои знакомые - попросили съездить. Их водитель приболел. В понедельник утром все проверил. Рулевая, тормоза - визуально все находилось в исправном состоянии. Выехал из Ставропольского края. В Москве пробыл буквально утро. Выехал оттуда в час дня в обратном направлении, - пояснил водитель.

Вещи разбросало по всей трассе.Фото: Максим ГОРОХОВ

А потом пришлось, как уже говорилось ранее, остановиться из-за поломки.

- Мы тоже везли груз. Заказ из Москвы. Остановились, включили аварийку. Буквально пару минут прошло, как мы вышли из автобуса, и вот это все случилось. Мы не успели ничего понять. Мы вышли только посмотреть в чем дело, и тут в нас врезались, - добавил второй водитель Volvo.