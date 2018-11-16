Умерла женщина, раненная в страшном ДТП под Воронежем с двумя автобусами

СЕГОДНЯ 18:28 2018-11-16T18:28:08+03:00

У "Неоплана" после аварии снесло почти всю переднюю часть. Фото: Максим ГОРОХОВ

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В больнице «Электроника» умерла 64-летняя женщина, получившая тяжелую травму головы в ДТП, случившемся 18 сентября в Новоусманском районе. Напомним, «Неоплан», ехавший из Москвы в Карачаево-Черкессию, врезался в стоявший на обочине из-за поломки Volvo. Погибли 61-летний брат водителя «Неоплана» и его 29-летний племянник и еще два пассажира этого автобуса – 45-летний мужчина и две женщины 40 и 47 лет (та, что постарше, умерла в больнице во время операции).

В больницах остаются еще пятеро раненых – двое в БСМП № 1, трое в больнице «Электроника». Но их состояние опасений не вызывает.

По факту аварии возбудили два уголовных дела – о «нарушении ПДД, которое повлекло смерть двух или более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Прокуратура и Следственный комитет выясняют причины рокового столкновения и состояние трассы во время аварии.