2018-11-16T18:28:08+03:00
Происшествия

Умерла женщина, раненная в страшном ДТП под Воронежем с двумя автобусами

Теперь жертв этой ужасной аварии стало шесть [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
У "Неоплана" после аварии снесло почти всю переднюю часть.У "Неоплана" после аварии снесло почти всю переднюю часть.Фото: Максим ГОРОХОВ
Изменить размер текста:

В больнице «Электроника» умерла 64-летняя женщина, получившая тяжелую травму головы в ДТП, случившемся 18 сентября в Новоусманском районе. Напомним, «Неоплан», ехавший из Москвы в Карачаево-Черкессию, врезался в стоявший на обочине из-за поломки Volvo. Погибли 61-летний брат водителя «Неоплана» и его 29-летний племянник и еще два пассажира этого автобуса – 45-летний мужчина и две женщины 40 и 47 лет (та, что постарше, умерла в больнице во время операции).

В больницах остаются еще пятеро раненых – двое в БСМП № 1, трое в больнице «Электроника». Но их состояние опасений не вызывает.

По факту аварии возбудили два уголовных дела – о «нарушении ПДД, которое повлекло смерть двух или более лиц» (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Прокуратура и Следственный комитет выясняют причины рокового столкновения и состояние трассы во время аварии.

Последствия ДТП под Воронежем с участием двух автобусов.Максим ГОРОХОВ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области урезали прожиточный минимум детям
Глава Воронежа поддержал идею создания в городе Дома предпринимателей
В Воронежской области 17-летний подросток попал под поезд и чудом остался жив
Воронежцы еще могут поучаствовать в общественном обсуждении проекта Стратегии – 2035
После смерти двух детей на пожаре под Воронежем Следственный комитет возбудил уголовное дело
Воронежец выиграл в лотерею 900 тысяч рублей
Глава Воронежа Вадим Кстенин одобрил проект бюджета на 2019 год
В Воронеже ликвидировали 45 незаконных рекламных конструкций
В Воронеже до Борового будет ходить еще одна маршрутка
В Воронежской области двое детей задохнулись из-за самодельной металлической печки
В Воронеже водителя "Фольксвагена" будут судить за травмы пешехода
В Воронеже стартовал ежегодный городской конкурс в области журналистики
В Воронеже снижается уровень наркомании среди несовершеннолетних
Команды администрации Воронежа по гребле наградили благодарственными письмами
В Северном и Левобережном районах Воронежа взлетели до небес объемы продажи наркотиков
В Воронеже мужчина упал с девятого этажа и погиб
Воронежского грабителя нашли благодаря огромному синяку под глазом
В Воронеже сгорела «ГАЗель»
Владельцев частных домов в центре Воронежа обяжут привести в порядок прилегающую территорию
В центре Воронежа откроют обелиск жертвам ДТП
Пока цыганка отвлекала воронежскую пенсионерку, ее друг обчистил дом
Воронежец предупредил о новой видеокамере на набережной
Школы, стадионы, водопроводные сети: какие еще объекты могут появиться в районах области в ближайшие годы
Надо переобуться: выходные в Воронеже будут морозными
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Три воронежских автобуса не примут у пассажиров банковскую карту
Ночью в Воронеже "Ленд Ровер" сбил двух пешеходов: погиб парень
На воронежской трассе столкнулись кроссовер и грузовик: двое погибших